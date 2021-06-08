Власти Приангарья выделили 5,7 млн рублей в 2021 году на бизнес для безработных граждан

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году выделило 5,7 млн рублей на финансовую помощь безработным, решившим начать свое дело.

«Безработным гражданам, решившим открыть собственное дело, предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 96 тысяч рублей при государственной регистрации в качестве предпринимателя. В 2021 году на эти цели выделено 5,7 млн рублей. Кроме того, получателям услуги по самозанятости предоставляется единовременная финансовая помощь на подготовку документов для государственной регистрации предпринимательской деятельности в размере 1500 рублей», – пояснили власти.

Бизнес-планы реализуются в различных сферах деятельности: общественное питание, выращивание плодовых и ягодных культур, ремонт коммуникационного оборудования, производство отделочных работ, парикмахерские и косметические услуги, торговля и другие.

Чтобы получить помощь от правительства, нужно пройти тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности. Подробную информацию об этом можно получить в центрах занятости региона.