Азиатско-Тихоокеанский Банк представил новый премиальный пакет услуг «Статус»

Основываясь на пожеланиях клиентов, банк увеличил кэшбэк за траты в выбранных вами категориях + дополнительный 1% кэшбэк за все остальные покупки.

С программой «Статус» владельцам карт доступно премиум-обслуживание: путешествия с доступом в VIP-залы от Priority Pass, страхование, медицинская, юридическая поддержка и много другое.

Кроме того, участники программы смогут воспользоваться услугами персонального менеджера, который всегда поможет разобраться в вопросах инвестиций, познакомит с самыми выгодными и актуальными процентными ставками по вкладам АТБ, оформит повышенный кредитный лимит на выгодных условиях с льготным периодом до 120 дней на все операции.

Участникам программы «Статус» предоставляются премиальные скидки и спец предложения от платежной системы Visa.

Приятным бонусом от АТБ в рамках акции станут лучшие условия по размещению средств. Максимальная ставка по накопительному счету «Статус» до 6% (начисление процентов на средний остаток).

Клиенты, успевшие оформить пакет услуг «Статус» до 31 августа, смогут воспользоваться накопительным счётом на выгодных условиях.

Ознакомиться с условиями программы, а также с другими премиальными предложениями можно на сайте банка, в отделении или по телефону - 8-800-775-8888 (звонок по России бесплатный).