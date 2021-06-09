Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 крупнейших банков-работодателей на начало 2021 года, сообщает финансовый портал «Бробанк». Банк занял 38 место в рейтинге.



- Кредитные организации – это не только поставщики финансовых услуг. Они, как и любые другие структуры, предоставляют рабочие места. Именно это направление и было проанализировано нашим сервисом. Рейтинг ТОП-50 опирается на сведения, представленные в отчетности по итогу I квартала, - комментируют эксперты «Бробанк».



Рейтинг банков по количеству сотрудников опирается на данные, представленные в отечности по ценным бумагам. Важно отметить, что там отображается среднее число работников за указанный выше период. Проверка наличия необходимого отчета охватила ТОП-100 кредитных организаций по объему активов. За оцениваемый период его опубликовали 57 структур. По информации портала, во всех проверенных структурах, по которым есть отчеты, занято более полумиллиона человек. Точнее – 549 775 граждан. На ТОП-50 банков приходится 99,68% от этой цифры. То есть ровно 548 000 человек.