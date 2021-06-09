Аналитики ИАЦ «Альпари» не согласны с мнением рынка, который ожидает подъем на 0,25%.

Основной интригой ближайшей пятницы является заседание Банка России, который уже перешел к ужесточению монетарной политики. В прошлом году Банк России занизил ключевую ставку, что вызвало падение рубля и, как следствие, взлет инфляции. Росстат зафиксировал в мае инфляцию на уровне 0,7% м/м и 6,0% г/г. Последние данные по инфляции печальны. Напомним, что таргет Банка России составляет 4%. При этом инфляция — это налог на бедных. То есть для наименее обеспеченных слоев населения она оказывается значительно выше официальной.

Консенсус Bloomberg дает повышение ключевой ставки Банком России на 0,25%. Однако мы принадлежим к «ястребам». Мы, как и положено монетаристам, полагаем, что заниженная процентная ставка — это инфляция, слабая валюта и отток капитала. Особенно негативна заниженная ключевая ставка в период санкционного давления, когда инвесторы требуют дополнительную премию по доходности за риск инвестирования в Россию. Мы отдельно отмечаем, что инфляционные ожидания граждан находятся на четырехлетнем максимуме. В мае они составили 11,3% на год вперед. Сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 года, когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас.

Мы полагаем, что в пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 0,5%, до 5,5%. То есть мы идем против рынка.

С нашей точки зрения, повышение ставки на 0,5% уже заложено в котировки российского рубля, а вот если повышение будет только на 0,25%, можно ожидать ослабления российской валюты. Естественно, подъем ставки — это рост ставок по вкладам и кредитам. При этом пока рост ставок по кредитам обгоняет рост ставок по депозитам. Банкиры любят дополнительную маржу. Однако в ближайшее время данный тренд, вероятно, прекратится. Это очень обрадует вкладчиков «Сбера» и других крупных розничных банков.

За последние годы финансовая грамотность и биржевая активность россиян сильно выросло. Число частных брокерских счетов возросло почти до 12 млн. Однако пенсионеры и просто консервативно настроенные граждане по-прежнему доверяют только депозитам. Занижать их доходность, которая стала отрицательной в реальном выражении, в угоду заемщикам — это, мягко говоря, спорная идея. Пенсионеры не должны дотировать ипотечников, а также государственный и частный бизнес.

Ну и в заключение стоит сказать, какой же уровень процентной ставки является справедливым? Наша принципиальная позиция, что процентные ставки по депозитам должны быть не ниже инфляции. Как мы помним, таргет Банка России по инфляции 4%, значит, ключевая ставка должна быть в коридоре 6-8%. В текущей ситуации это означает шаг повышения ключевой ставки на 0,5% на всех ближайших заседаниях Банка России.

Александр Разуваев, руководитель