Примсоцбанк сделал SWIFT-платежи прозрачными для корпоративных клиентов

Как узнать в каком банке находится платеж в данный момент? Где получить сведения о комиссии банка-посредника? Отслеживать платежи на всем пути от отправителя до получателя и знать точную дату и время зачисления позволяет система SWIFT gpi, по которой происходит передача статусов международных платежей. Сейчас эта система доступна клиентам Примсоцбанка.

Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Иркутск

Фото из архива компании

Как клиенту банка узнать на какой стадии находится его международный платеж?

«После исполнения нашим банком платежа, клиент может зайти в интернет-банк и посмотреть историю его исполнения иностранными банками - где находится платеж и на какой стадии исполнения. Для клиента информация по статусам платежа постоянно обновляется по мере поступления сведений в системе SWIFT gpi. Наш банк стремится постоянно улучшать качество услуг, предоставляя клиентам новые сервисы», – рассказывает Кузьмин Эдуард Владимирович, Директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Иркутск.

Прозрачность, оперативность и доступность

До появления технологии SWIFT gpi ни банк-отправитель, ни банк-получатель не могли предоставить своим клиентам точную информацию о цепочке прохождения и деталях платежа. Теперь эта информация стала прозрачной, оперативной и доступной. Сервис SWIFT gpi работает для платежей в любой валюте и не имеет ограничений по лимиту суммы платежа.

Узнать подробнее об услуге для бизнес-клиентов вы можете на официальном сайте банка либо по телефону Единой Справочной Службы.

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