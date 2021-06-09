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Расхождение в площадях лесных пожаров объяснили в Приангарье

Причиной различий назвали особенности фиксации показателей.

– В период действия лесного пожара точность измерений является условной, поскольку вследствие задымлённости лесной территории присутствует большая погрешность, – говорит министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев. 

Система ИСДМ-Рослесхоз фиксирует не только саму термоточку, но и площадь термического воздействия от лесного пожара, которое значительно больше, в два и более раз, от реально горящей лесной территории.

Для точного установления площадей пожаров министерством лесного комплекса Иркутской области используются космические снимки высокого разрешения, по которым корректируется площадь лесных пожаров.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на севере области в ликвидации очагов было задействовано 1703 человека и 566 единиц техники, 12 воздушных судов и вертолёт Ми-8. Режим чрезвычайной ситуации в лесах вводился на территориях Катангского и Усть-Кутского районов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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