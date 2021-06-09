Единовременные выплаты за рождение первенца получили 125 иркутян

Это 25 133 рубля, сообщают в администрации области.

Мера социальной поддержки предоставляется с 1 января 2021 года при соблюдении следующих условий: наличие у родителя, обратившегося за получением выплаты, и ребенка гражданства Российской Федерации; совместное проживание родителя с ребенком; если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Напомним, Закон Иркутской области, предусматривающий увеличение единовременной выплаты при рождении первого ребенка подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.