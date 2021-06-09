Режим чрезвычайной ситуации отменен в Усть-Кутском районе

Его ввели 5 июня из-за лесных пожаров, сообщают в администрации области.

В настоящее время они находятся в локализованном состоянии. Их общая площадь 2480 га. Еще одно возгорание, обнаруженное в Братском районе 8 июня, удалось локализовать на площади 15 га.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Из вновь обнаруженных – два в Братском и один в Иркутском районах. Также потушено два ранее зарегистрированных пожара в Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах. Общая площадь ликвидированных во вторник очагов 412 га.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 135 пожаров на общей площади 20474 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 197 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 12404 га.