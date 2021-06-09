В Ангарске вынесен приговор двум железнодорожникам, виновным в сходе 30 вагонов

Общая сумма ущерба составила 42 млн рублей, сообщают в прокуратуре.

Основной причиной схода явились нарушения требований дистанции сигнализации, централизации и блокировки при ремонте стрелочного перевода.

Железнодорожники вину признали в полном объеме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, а также наличия смягчающих обстоятельств, признал подсудимых виновными, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Напомним, 28 января 2020 года 30 вагонов с углем сошли с рельс в Ангарском городском округе в границах ст. Мегет. Пострадавших и угроз экологической безопасности не обнаружили.