Новости

В Ангарске вынесен приговор двум железнодорожникам, виновным в сходе 30 вагонов

Общая сумма ущерба составила 42 млн рублей, сообщают в прокуратуре.

Основной причиной схода явились нарушения требований дистанции сигнализации, централизации и блокировки при ремонте стрелочного перевода.

Железнодорожники вину признали в полном объеме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, а также наличия смягчающих обстоятельств, признал подсудимых виновными, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Напомним, 28 января 2020 года 30 вагонов с углем сошли с рельс в Ангарском городском округе в границах ст. Мегет. Пострадавших и угроз экологической безопасности не обнаружили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
«Малого бизнеса это не касается». Эксперты – об отмене НДС для общепита
Не хобби, а бизнес. Что мешает фермерам развиваться
«Нам важен симбиоз с местными производителями»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании