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ИГУ признали одним из лучших в мире вузов

В списке лучших вузов мира ИГУ занимает 1001-1200 место, среди вузов России – 36 место, сообщают в пресс-службе вуза.

Тройку самых авторитетных рейтингов университетов составляют QS World University Rankings, в который ИГУ вошел впервые в этом году, THE World University Rankings, куда ИГУ попал в 2020 году и SJTU Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг).  

Рейтинг QS World University Rankings 2022 оценивает вузы по следующим критериям:  

  • научная репутация,  
  • репутация выпускников вуза среди работодателей,  
  • цитируемость научных статей,  
  • отношение численности преподавателей к численности студентов, 
  • отношение численности иностранных преподавателей к общему количеству, 
  • отношение численности иностранных студентов к общему количеству. 

Лучшие показатели ИГУ продемонстрировал по критерию отношения численности преподавателей к численности студентов.  

Всего в глобальный рейтинг QS вошло 48 вузов России. Первое место среди них у МГУ им. М. В. Ломоносова (78 место глобального рейтинга), второе  Санкт-Петербургский государственный университет (242 место), третье  Новосибирский государственный университет (246 место).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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