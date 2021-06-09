ИГУ признали одним из лучших в мире вузов

В списке лучших вузов мира ИГУ занимает 1001-1200 место, среди вузов России – 36 место, сообщают в пресс-службе вуза.

Тройку самых авторитетных рейтингов университетов составляют QS World University Rankings, в который ИГУ вошел впервые в этом году, THE World University Rankings, куда ИГУ попал в 2020 году и SJTU Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг).

Рейтинг QS World University Rankings 2022 оценивает вузы по следующим критериям:

научная репутация,

репутация выпускников вуза среди работодателей,

цитируемость научных статей,

отношение численности преподавателей к численности студентов,

отношение численности иностранных преподавателей к общему количеству,

отношение численности иностранных студентов к общему количеству.

Лучшие показатели ИГУ продемонстрировал по критерию отношения численности преподавателей к численности студентов.

Всего в глобальный рейтинг QS вошло 48 вузов России. Первое место среди них у МГУ им. М. В. Ломоносова (78 место глобального рейтинга), второе – Санкт-Петербургский государственный университет (242 место), третье – Новосибирский государственный университет (246 место).