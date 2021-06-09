Обстановка на реках Иркутской области стабилизируется

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

На всех реках региона уровни ниже критических отметок. По информации, Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в верховьях рек наблюдается существенное снижение уровней воды. Осадков, которые могут существенно повлиять на паводковую обстановку, не прогнозируется.

На реке Ие в городе Тулуне уровень воды снизился до 716 см при критической 730 см.

Подтопленным остаётся один участок автомобильной дороги, ведущей в 2 садоводства города Тулуна: Солнечный берег и Гранит, в районе Красного Яра. Имеется объездная дорога, не подверженная подтоплению, с другой стороны садоводств.

На реке Икей в районе населенного пункта Икей Тулунского района уровень воды снизился до отметки 400 см при критической отметке 430 см.

Уровень реки Уды в населенном пункте Широково Нижнеудинского района составляет 397 см при критическом уровне 500 см. В районе поселка Октябрьский Чунского района уровень Уды составляет 392 см при критическом уровне 420см.