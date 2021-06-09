Выпускные отменили в Бурятии

Это связано с ухудшением эпидобстановки, сообщают в правительстве республики.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60%. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.

– Эпидемиологическая ситуация сложная. Мы растём стремительно, и приближаемся к показателям осени. И это решение – не потому что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вручение аттестатов будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.