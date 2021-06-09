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Пять недостроенных домов компании ООО «МолдРосс» обследуют в Иркутске

Процедура нужна для дальнейшей достройки зданий, сообщают в администрации области.

Это здания на углу улиц Байкальской и Дыбовского, б/с 1,2; б/с 4,5; б/с 6,7; а также на улице Сибирской, б/с 1,2 и б/с 3. 

При участии Регионального фонда защиты прав дольщиков в настоящий момент специалисты проводят подготовительные работы по комплексному обследованию зданий, разработке проектной и сметной документации на завершение строительства, которая будет направлена на государственную экспертизу. Предполагаемый срок готовности экспертного заключения – февраль 2022 года. 

Решение о финансировании мероприятий по завершению строительства этих пяти зданий за счёт бюджетных средств было принято в феврале 2021 года. Общий объём финансовой помощи на завершение строительства составляет более 413,5 млн рублей, из них 326,7 миллиона рублей – средства федерального бюджета и 86,8 млн рублей – регионального бюджета. Завершить строительство планируется в 2023 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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