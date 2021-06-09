Восемь заявок для участия в федеральном проекте «Чистая вода» направит Иркутская область

На проектирование объектов водоснабжения на 2022 год предусмотрено 84,8 млн рублей, сообщают в областной администрации.
В заявки на 2022 год включены объекты водоснабжения в посёлках:
- Залари,
- Введенщина,
- Баклаши,
- Олха,
- Сосновый Бор,
- Покровка,
- Бохан,
- Забитуй.
Заявки на два проекта уже направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на их реализацию потребуется 320,5 млн рублей; ещё шесть проектов на сумму 1 048,4 млн рублей будут направлены до 1 июля 2021 года.