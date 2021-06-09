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Восемь заявок для участия в федеральном проекте «Чистая вода» направит Иркутская область

На проектирование объектов водоснабжения на 2022 год предусмотрено 84,8 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В заявки на 2022 год включены объекты водоснабжения в посёлках:

  • Залари, 
  • Введенщина
  • Баклаши
  • Олха,
  • Сосновый Бор,
  • Покровка,
  • Бохан,
  • Забитуй.

Заявки на два проекта уже направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на их реализацию потребуется 320,5 млн рублей; ещё шесть проектов на сумму 1 048,4 млн рублей будут направлены до 1 июля 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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