Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

Вклад «Активное пополнение» банка «Открытие» вошел в ТОП-10 рейтинга самых доходных пополняемых вкладов, по версии Frank RG, сообщают в банке.

Ставка по вкладу в рублях составляет 4,3% годовых, для премиальных клиентов предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.

В исследование аналитиками Frank RG были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты – с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.

Frank RG – аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных.