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Срок приема документов на премию губернатора Иркутской области для педагогов дополнительного образования продлен

Старт конкурса объявили в мае этого года, сообщают в администрации области.

Прием документов для участия в конкурсе на получение премий губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2021 году продлен до 15 июня включительно.

Премии губернатора присуждаются по итогам конкурса ежегодно 40 лучшим педагогическим работникам государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

Из основных требований к участникам стоит отметить наличие среднего профессионального или высшего образования; педагогический стаж по месту работы не менее 3 лет. Необходимо также, чтобы участник отбора не являлся победителем в рамках премий Губернатора Иркутской области в течение последних трех лет. 

Размещение документов производится в электронном виде в АИС «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов». Итоги будут подведены в августе 2021 года. Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по тел.: 8 (3952) 500-904 (доб. 257, 371, 236) – сектор развития конкурсного движения центра развития инновационного опыта ГАУ ДПО ИРО или по эл. почте: koncurs38@mail.ru. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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