«Успевайте занимать места». В Иркутске обсудили планы по развитию туристических проектов на Байкале

Иркутская область и Бурятия готовы совершить качественный рывок в развитии туристической инфраструктуры на Байкале. Во главе со Сбером они готовятся к осеннему роуд-шоу в Москве, где представят проекты крупным инвесторам. На встрече в Иркутске стороны обсудили высокий мультипликативный эффект отрасли, возможности льготного финансирования проектов.

Комплексный подход и продвижение территории

Идею гостиничной ипотеки озвучил на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен Олег Дерипаска. Он предложил предоставлять гостиничным операторам кредиты под 3% на обновление и строительство новых объектов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что ему нравится идея льготных кредитов.

– Я выступаю за комплексный подход к решению любых вопросов, когда подключаются институты поддержки, госкорпорации. В целом, уверен, что за пять лет на Байкале можно создать хорошую инфраструктуру. Но для этого необходимо иметь мастер-план развития территории, все должно быть просчитано.

Меры поддержки, в том числе, кредиты с льготной ставкой ценны для предпринимателей, отметила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова, но важно и продвижение территории.

– Ведь что необходимо бизнесу? Это минимальное регулирование со стороны государства и доступные кредитные ресурсы. В 2020 году мы оказали поддержку туротрасли республики на 52 млн рублей и не потеряли ни одну гостиницу в пандемию. Я поддерживаю льготное финансирование бизнеса, но основную задачу министерства все же вижу в продвижении территории. Чартерные авиарейсы на Байкал и пакетные предложения позволили нам решить эту задачу и открыть наш регион для россиян. Результаты говорят о том, что мы на правильном пути. Кстати, новая летняя чартерная программа стартует с 13 июня, – отметила она.

Якорные инвесторы и льготные кредиты

Иркутская область и республика Бурятия вошли в число фокусных регионов для мер государственной поддержки со стороны Ростуризма, оба региона подписали соглашения с ведомством, сообщила директор продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко.

По её словам, выдача льготных кредитов будет производиться через несколько уполномоченных банков, в том числе и Сбербанк. Льготные кредиты рассчитаны как на строительство, так и на реновацию отелей и многофункциональных центров. Планируется, что поддержка будет ориентирована на отели от трёх звезд, с номерным фондом не менее 120 номеров и площадью около 5 тысяч квадратных метров.

– Региону нужны крупные якорные проекты, которые позволят создать достойный уровень инфраструктуры. В августе мы ожидаем запуск программы. У нас есть несколько проектов, которые рассчитывают на эти льготные кредиты. Поэтому сейчас мы переживаем, что их лимит будет очень быстро израсходован.

Наталья Волощенко подчеркнула, что крупные проекты станут точкой роста и для малого и среднего бизнеса, что особенно важно для регионов, где 95% туротрасли формируют предприятия МСБ.

Туристическая отрасль Байкальского региона развивается, несмотря на пандемию и сокращение числа иностранных туристов. Это подтверждают большие данные Сбера.

На 23% выросла безналичная выручка (эквайринг) туристической отрасли региона в 2021 году (в 2020-м – на 41%).

выросла безналичная выручка (эквайринг) туристической отрасли региона в 2021 году (в 2020-м – на 41%). На 69% вырос объем фонда оплаты труда в 2021 году (в 2020-м – на 23%).

вырос объем фонда оплаты труда в 2021 году (в 2020-м – на 23%). На 30% выросло кредитование юрлиц из туристической отрасли в 2021 году (в 2020-м – на 27%).

выросло кредитование юрлиц из туристической отрасли в 2021 году (в 2020-м – на 27%). На 397 млн рублей Байкальский банк Сбербанк одобрил кредитных решений в 2021 году на проекты в туристической отрасли (3 кредита крупному бизнесу на 238 млн и 19 кредитов малому и микробизнесу на 159 млн рублей).

Байкальский банк Сбербанк одобрил кредитных решений в 2021 году на проекты в туристической отрасли (3 кредита крупному бизнесу на 238 млн и 19 кредитов малому и микробизнесу на 159 млн рублей). На 15 млрд рублей заявок по крупным туристическим проектам рассматривается Байкальским банком Сбербанка в настоящее время.

Роуд-шоу и быстрый старт

По словам председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина, финансирование безусловно важно для любой отрасли. Туристическая ипотека, о которой говорили на Петербургском экономическом форуме, пока не введена. Но как только она появится, банк готов в нее включиться. Кроме того, есть другие крупные программы – по въездному туризму, нацпроект по туризму – в которых банк готов участвовать.

– У нас большие планы. Недавно мы провели роуд-шоу туристических проектов с правительствами Бурятии и Иркутской области. Готовимся к большому роуд-шоу в сентябре на площадке Сбера в Москве, где будем говорить про развитие туризма на Байкале. Главы регионов подтвердили участие. Сбер планирует пригласить крупнейших федеральных игроков и инвесторов, чтобы рассказать о потенциале региона. Обращаясь к инвесторам, скажу: «Успевайте занимать места». У нас есть примеры Татарстана, Тюмени, которые за короткое время быстро стартовали и стали привлекательными для туристов. То же самое происходит и с нашей территорией и Байкалом. Мы знаем, что крупные инвесторы, крупные проекты будут генерить спрос и открывать новые возможности для развития и малого и среднего бизнеса.