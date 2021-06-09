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Кобзев назвал пять перспективных территорий Прибайкалья, которые поддержит госкорпорация «Туризм.РФ»

Развитию туризма в Иркутской области поможет госкорпорация «Туризм.РФ». Об этом договорились глава региона Игорь Кобзев и генеральный директор федеральной структуры Сергей Суханов на Петербургском международном экономическом форуме 2021.

<p>Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Фото: Андрей Фёдоров.

Как рассказал Игорь Кобзев на пресс-конференции «Развитие туризма на Байкале», которую организовал Байкальский банк Сбербанка, Иркутская область входит в число первых 16 регионов, где госкорпорация будет разрабатывать мастер-планы территорий в соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». На прошедшем ПМЭФ-2021 Сергею Суханову представили наиболее перспективные турнаправления Прибайкальской территории –  Байкальск, Слюдянку, КБЖД, Листвянку, Большое Голоустное и Ольхон.

<p>Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
Фото: Андрей Фёдоров.

Участие в национальном проекте предполагает ряд мер поддержки бизнеса. Это льготные кредиты под 3-5%, субсидии регионам на обеспечивающую инфраструктуру, ведущую к туристическим объектам, софинансирование со стороны госкорпорации и административная поддержка.

– Кроме этого, госкорпорация заинтересовалась развитием туристско-рекреационной зоны «Ворота Байкала», работы по которой до недавнего времени стояла на паузе, – рассказал на пресс-конференции Игорь Кобзев. – Сейчас мы вернулись к этой теме в рамках модернизации, которая идёт в  Байкальске: по этой программе выделено около 2 млрд руб. на подведение коммуникаций к туробъектам, в том числе, относящимся к территории «Ворота Байкала». Следующим этапом станет замена подъёмников на Горе Соболиная, потому что те, что есть, надо заменить на более комфортные, а главное, безопасные. А старые – сдать в музей.

Губернатор также отметил, что на туристический потенциал Иркутской области надо смотреть немного шире, чем только на только Байкал.

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– Я побывал во всех территориях и везде увидел свою изюминку, которую можно оформить как продукт для туристов. Где-то это связано с первопроходцами, где-то – с комсомольцами, где-то – с национальными особенностями. Усть-Илимск, Усть-Кут, Киренск, Бодайбо, Тайшет – везде есть уникальные возможности для туристов. А учитывая протяжённость области, мы включили в повестку восстановление регионального авиасообщения. И первым в списке стоит международный аэропорт в Братске и его модернизация, – прокомментировал Игорь Кобзев.

<p>Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Фото: Андрей Фёдоров.


<p>Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров.</p>
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