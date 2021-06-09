Общее число больных коронавирусом в Иркутской области приближается к 71 тыс.

Суточный прирост больных на 9 июня составил 112 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 70 981 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 112 людей, выздоровели – 129, умерли – 8.

В больницах области остаются 114 человек.