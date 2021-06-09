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Общее число больных коронавирусом в Иркутской области приближается к 71 тыс.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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