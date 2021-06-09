Большая часть российских компаний пересматривали программу мотивации сотрудников

Главным мотивирующим фактором всегда была, есть и будет зарплата. Однако каждая третья компания (66%) имеет дополнительные программы мотивации, причем 12% работодателей внедрили такие схемы менее года назад.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Количество компаний, дополнительно мотивирующих персонал, снижается с увеличением штатной численности: 68% среди организаций малого бизнеса и 58% среди предприятий, на которых занято более 1000 человек.

Чаще всего программы дополнительной мотивации есть в банках (78%) и компаниях сферы продаж (73%). Компаний, которые внедрили программы мотивации в течение последнего года, больше всего в сфере услуг (17%) и транспортной отрасли (16%).

Согласно опросу компаний, где действуют дополнительные программы мотивации персонала, 58% работодателей пересматривали их за последний год. Часть — планово («Изменение программ мотивации проходит каждый год вследствие роста компании, изменения бизнес-процессов, набора новых сотрудников, повышения опытных сотрудников»), часть — реагируя на изменения рынка («В связи с трудной эпидобстановкой программа мотивации была упрощена»).

Крупный бизнес менял систему дополнительной мотивации чаще среднего и малого (63%).

Среди компаний различных отраслей чаще всего пересматривали программы транспортники (69%) и организации сферы сбыта (68%): «Ввели премию за лучшего продавца месяца»; «Выплата премий за продажу по специальному списку товаров».