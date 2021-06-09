Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов – 7,30% годовых, сообщают в банке.

Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».