Иркутские клиенты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах

Оператор проанализировал покупательскую активность иркутских клиентов в интернет-магазинах. За год спрос по данным big data на онлайн-заказы в ночное время среди иркутян вырос в 21 раз. Так, абсолютным лидером по популярности среди покупателей стали интернет-магазины электроники и бытовой техники – на «Эльдорадо» пришлось 62% от общего числа пользователей онлайн-шоппинга.

Data scientists компании выбрали девять интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений, в которых с 22:00 до 07:00 иркутяне совершали онлайн-покупки. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, книжный интернет-магазин «Библио-Глобус», магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин OZON.ru, магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов СберМаркет и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрели 62% пользователей от общего числа онлайн-шопперов. При этом осенний период стал самым активным – в ноябре число пользователей выросло в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено началом сезона распродаж на электронику.

На втором месте по популярности среди ночных покупателей оказался интернет-магазин OZON.ru, на который пришлось 30% клиентов. При этом в предновогодний период площадка достигла пика по числу посещений – количество пользователей в декабре 2020 года составило 12% от общего числа посетителей платформы за год.

Сервис доставки продуктов СберМаркет уверенно занял третью строчку рейтинга с долей пользователей в 12%. Число онлайн-заказов увеличилось в 113 раз год к году. Всплеск ночных покупок в 2021 году объясняется снятием ограничений режима самоизоляции и выходом в офисы – можно предположить, что иркутяне стали переносить оформление заказа продуктов на более позднее время.

Схожий тренд покупательской активности оператор зафиксировал в интернет-магазине парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко» и магазине ювелирных украшений SOKOLOV. При этом год к году число клиентов выросло в 36 раз и 169 раз соответственно. Так, SOKOLOV стал самой быстрорастущей торговой площадкой.

Меньше активности иркутские клиенты Tele2 проявили в онлайн-сервисе для поиска и покупки билетов KUPIBILET.RU и книжном интернет-магазине «Библио-Глобус». KUPIBILET.RU продемонстрировал отрицательную динамику по отношению год к году. Это объясняется введением в этот период ограничительных мер. Однако уже с июня по август 2020 года число посетителей сайта выросло в 2,5 раза.