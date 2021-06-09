Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities пройдет одновременно в шести городах России

В июле 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске и Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. В рамках темы «Города будущего» фестиваль объединяет кураторов, художников и урбанистов для исследования цифровых инфраструктур городов. Фестиваль является Специальным проектом Московской международной биеннале молодого искусства, сообщают в пресс-службе банка.

Реакция на меняющиеся тренды, внедрение экономики устойчивого развития стали отправными точками для инициирования фестиваля. Фестиваль Rosbank Future Cities был создан в результате размышлений о том, как в современных условиях инженерное сотворчество и искусство решают проблему разобщенности людей.

Фестиваль проходит в сотрудничестве с культурными институциями в городах проведения проекта и с их помощью призван объединить жителей шести городов России вокруг цифрового искусства.

Институциональные партнеры фестиваля помогают определить локации для расположения работ художников в своих городах, а также принимают участие в публичной и live программах Rosbank Future Cities. Среди них – Ельцин Центр в Екатеринбурге, ЦСИ «Типография» в Краснодаре, новое культурное пространство «Терминал А» в Нижнем Новгороде, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, ММОМА и Институт «Стрелка» в Москве и многие другие культурные площадки.

Технологический слой города, состоящий из систем контроля транспортных и пешеходных потоков, онлайн-сервисов от геолокации до доставки еды, цифровых платформ и экономик, создает новые типы инфраструктур – материальных, но невидимых в ежедневном опыте. Такие среды отвечают на потребности горожан и меняют сценарии работы городов, в то же время развитие цифровых технологий зависит от самих потребителей этих сервисов. Фестиваль Rosbank Future Cities интегрирует работы художников в невидимую цифровую инфраструктуру города и переосмысливает традиционное понятие паблик-арта как искусства в городской среде.

«Фестиваль приглашает нас всех поразмышлять на тему городов будущего, в которых вопросы комфортной среды, взаимодействия и коммуникации между людьми в эпоху повсеместной диджитализации выходят на передний план. Эти темы созвучны Росбанку, который осознает необходимость и неизбежность изменений в городском пространстве с фокусом на людей и окружающую среду», – подчеркнула Екатерина Плужник, руководитель направления КСО Росбанка.

В этом году фестиваль предлагает художникам по-новому взглянуть на привычные городские пространства через дополненную реальность (AR). Куратором основной программы фестиваля выступает Никита Нечаев, куратор исследований Garage Digital Музея современного искусства «Гараж»: «Что такое «место» для алгоритмического слоя урбанистической среды, перераспределяющего труд, время и другие ресурсы городского жителя? Признавая ненейтральность публичного пространства, в том числе и цифрового, AR-проект этого года призывает обратиться к стратегиям объединения и инженерного сотворчества».

Художники-участники основной программы были номинированы экспертным советом в рамках закрытого конкурса, пять победителей были отобраны жюри проекта. В состав экспертного совета вошли куратор и галерист Алиса Багдонайте, арт-критик Александр Буренков, куратор исследований Garage Digital Музея «Гараж» Никита Нечаев, исследователь интеллектуальных технологий Мария Купцова, цифровой урбанист Вадим Смахтин, эксперт по XR-технологиям Олег Юсупов. Жюри фестиваля — комиссар Биеннале молодого искусства Алексей Новоселов, руководитель направления КСО Росбанка Екатерина Плужник и директор фестиваля Юлия Чернова.

Победителями конкурса 2021 стали молодые художники:

Кирилл Макаров (Санкт-Петербург);

Ян Посадский (Воронеж);

Digital Object Alliance (Саша Пучкова и Анна Леонова, Москва);

Софья Скидан (Ухта/Москва);

Анна Таганцева-Кобзева (Санкт-Петербург/Москва).

Работы пяти победителей одновременно будут представлены в AR-пространстве в различных локациях городов-участников.

«Партнёрство Московской международной биеннале молодого искусства с новым фестивалем Rosbank Future Cities, чья миссия совпадает с задачами Биеннале, расширяет пространство поддержки молодых художников, кураторов и даёт возможность вывести проекты цифрового искусства в доступную любому зрителю городскую среду», – отметил Алексей Новоселов, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства, Первый заместитель директора ММОМА.

Список всех институциональных партнеров и полная программа фестиваля в городах, маршруты прогулок, аудиогид, приложение для просмотра AR работ будут доступны с 2 июля на сайте rosbank.futurecities.art.

Организатором фестиваля является VCA (v confession agency) в стратегическом партнерстве с Росбанком.