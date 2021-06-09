Дополнительные ограничительные меры могут ввести в Иркутской области из-за распространения COVID-19

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании СПЭК, сообщают в администрации Иркутской области.

Согласно данным Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения, в Иркутской области в последние недели наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Количество положительных тестов на COVID в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15 процентов. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии.

По состоянию на 8 июня 2021 года первым компонентом вакцинированы 288747 человек, что составляет 26,8% от плана вакцинации, в том числе лица старше 60 лет – 110136 человек, что составляет 38% от всех вакцинированных и 36,3% от плана вакцинации. Полный курс вакцинации получили 221 761 человек, что составляет 20,6% от плана вакцинации, в том числе лица старше 60 лет – 88 722 человека.