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Расширение границ зеленого пояса Иркутска обсудили в Заксобрании

Границы лесопаркового зеленого пояса Иркутска установили в 2019 году, сообщают в пресс-службе ЗС.

Однако, как рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова, в 2020-2021 году поступали многочисленные обращения от экологического сообщества, муниципальных образований с предложениями о включении в зеленый пояс дополнительных участков.

В итоге была создана рабочая группа, а также заключен госконтракт на корректировку границ. Всего в зеленый пояс предлагается включить 40 тыс. га, исключить из него – 2 тыс. га. Под исключение попадают территории, на которых расположены кладбища, месторождения, скотомогильники, ведется капитальное строительство.

В рамках корректировки предлагается включить в границы лесопаркового зеленого пояса:

  • Плишкинские леса,
  • лесной массив в районе Академгородка,
  • СНТ Рублевское,
  • ДНТ Янтарь,
  • леса в пойме реки Кая,
  • ДНТ Солнечное,
  • ДНТ Сосновый бор,
  • территорию в Усольском районе.

При этом министр отметила, что на данных участках нет объектов собственности. При этом есть еще ряд территорий, которые могут быть включены в зеленый пояс в дальнейшем, но в настоящее время по ним идут судебные разбирательства или есть иски прокуратуры. Представленным проектом предлагается увеличить площадь зеленого пояса до почти 229 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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