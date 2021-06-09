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Имущественной поддержкой смогут воспользоваться предприниматели Иркутской области

Иркутская область приняла участие в общероссийском совещании по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которое провела Корпорация МСП, сообщают в администрации области.

На заседании обсудили промежуточные итоги работы в этом направлении, а также планы, согласно которым в 2021 году на территории 82 регионов бизнесу предоставят порядка 3,5 тысячи объектов. В настоящее время в рамках имущественной поддержки предприниматели получили в аренду на льготных условиях более 60 тысяч объектов государственного имущества.  

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, в апреле 2021 года в регионе утверждены прогнозные планы предоставления субъектам МСП и самозанятым объектов, включенных в перечни государственного, муниципального имущества, а также их дополнения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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