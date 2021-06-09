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ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

ВТБ принимает активное участие в разработке проекта по автоматическому получению ряда социальных выплат через портал госуслуг. Банк будет готов предложить открыть подобный счет всем своим клиентам, как только механизм будет запущен, сообщают в банке.

«Для нас работа в подобных проектах и поддержка социальных категорий граждан – стратегическая задача, и мы оцениваем подобную инициативу максимально позитивно», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.  

По словам топ-менеджера, клиентам не нужно будет оформлять лишние бумаги и посещать для этого отделения различных ведомств – все документы будут доступны в цифровом формате.  

«Для всех выплат будет доступен один счет, что избавляет пользователя от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками. Кроме того, в данном случае начисления будут проходить проактивно – как только у клиента, к примеру, родится ребенок, он сразу будет получать выплаты без необходимости подавать заявления», – подчеркнул Андрей Осипов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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