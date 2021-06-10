Примсоцбанк предложил широкий спектр возможностей кредитования для малого и среднего бизнеса

С тех пор как ограничения, связанные с коронавирусом, во многих регионах, наконец, заметно смягчились, малый и средний бизнес понемногу активизировался. Пережитый опыт позволил понять предпринимателям, что своё дело нуждается не только в профессиональном управлении и планировании, но и в постоянном привлечении доступных средств, то есть кредитовании.

Примсоцбанк является одним из крупнейших в России банков по объёмам кредитования бизнеса, это подтверждает не только официальная отчётность банка, но и многочисленные высокие рейтинги компании. Так, на сегодня банк занимает 43 строчку рейтинга самых надёжных банков по версии Forbes, а также рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+ с позитивным прогнозом по версии RAEX (Эксперт РА). Ключевым преимуществом перед конкурентами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанка» является оперативное рассмотрение заявок и заявлений клиентов об изменениях условий работы.

- Структура банка отстроена так, что позволяет это делать. У нас есть возможности удовлетворить потребности клиентов чуть лучше рыночных условий и причём быстро, - комментирует заместитель начальника кредитного управления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Дмитрий Яшунин.

Клиентам банка доступна опцию по бизнес-овердрафту с грейс-периодом. с оптимальным режимом использования. Напомним, овердрафт – это удобная и востребованная услуга, которая позволяет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на расчётном счёте. Как правило, кредитные средства используют в случае непредвиденных расходов для перекрытия кассовых разрывов. Именно поэтому беспроцентный период в 10 дней - отличная возможность получить необходимые денежные средства без дополнительной переплаты.

Отметим, срок действия договора по овердрафту – 12 месяцев, процентная ставка 13,9 % годовых. Минимальный лимит – 100 000 рублей, максимальный – 8 000 000 рублей.

Также банк постоянно совершенствует уровень сервиса и условия по предоставлению банковских гарантий. Сейчас помимо отсутствия необходимости личного обращения в банк, важным плюсом электронной гарантии является оперативность её предоставления. Подготовка документов клиентом занимает не более часа, обработка заявки осуществляется специалистами банка в течение 8 часов, а полная процедура выдачи электронной гарантии занимает не более суток.

Для оформления гарантии необходимо предоставить в личном кабинете на портале банка минимальный пакет документов, подтверждённый квалифицированной электронной подписью и дождаться принятия решения. Гарантия будет предоставлена в электронной форме и внесена в реестр банковских гарантий.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-(800) 350-42-02.