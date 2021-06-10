Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities пройдет в шести городах России

В июле 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске и Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. В рамках темы «Города будущего» фестиваль объединяет кураторов, художников и урбанистов для исследования цифровых инфраструктур городов. Фестиваль является Специальным проектом Московской международной биеннале молодого искусства.

Реакция на меняющиеся тренды, внедрение экономики устойчивого развития стали отправными точками для инициирования фестиваля. Фестиваль Rosbank Future Cities был создан в результате размышлений о том, как в современных условиях инженерное сотворчество и искусство решают проблему разобщенности людей.

Фестиваль проходит в сотрудничестве с культурными институциями в городах проведения проекта и с их помощью призван объединить жителей шести городов России вокруг цифрового искусства.

Институциональные партнеры фестиваля помогают определить локации для расположения работ художников в своих городах, а также принимают участие в публичной и live программах Rosbank Future Cities. Среди них – Ельцин Центр в Екатеринбурге, ЦСИ «Типография» в Краснодаре, новое культурное пространство «Терминал А» в Нижнем Новгороде, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, ММОМА и Институт «Стрелка» в Москве и многие другие культурные площадки.

Технологический слой города, состоящий из систем контроля транспортных и пешеходных потоков, онлайн-сервисов от геолокации до доставки еды, цифровых платформ и экономик, создает новые типы инфраструктур — материальных, но невидимых в ежедневном опыте. Такие среды отвечают на потребности горожан и меняют сценарии работы городов, в то же время развитие цифровых технологий зависит от самих потребителей этих сервисов. Фестиваль Rosbank Future Cities интегрирует работы художников в невидимую цифровую инфраструктуру города и переосмысливает традиционное понятие паблик-арта как искусства в городской среде.

«Фестиваль приглашает нас всех поразмышлять на тему городов будущего, в которых вопросы комфортной среды, взаимодействия и коммуникации между людьми в эпоху повсеместной диджитализации выходят на передний план. Эти темы созвучны Росбанку, который осознает необходимость и неизбежность изменений в городском пространстве с фокусом на людей и окружающую среду», - подчеркнула Екатерина Плужник, руководитель направления КСО Росбанка.

В этом году фестиваль предлагает художникам по-новому взглянуть на привычные городские пространства через дополненную реальность (AR). Куратором основной программы фестиваля выступает Никита Нечаев, куратор исследований Garage Digital Музея современного искусства «Гараж»: «Что такое «место» для алгоритмического слоя урбанистической среды, перераспределяющего труд, время и другие ресурсы городского жителя? Признавая ненейтральность публичного пространства, в том числе и цифрового, AR-проект этого года призывает обратиться к стратегиям объединения и инженерного сотворчества».

Художники-участники основной программы были номинированы экспертным советом в рамках закрытого конкурса, пять победителей были отобраны жюри проекта. В состав экспертного совета вошли куратор и галерист Алиса Багдонайте, арт-критик Александр Буренков, куратор исследований Garage Digital Музея «Гараж» Никита Нечаев, исследователь интеллектуальных технологий Мария Купцова, цифровой урбанист Вадим Смахтин, эксперт по XR-технологиям Олег Юсупов. Жюри фестиваля — комиссар Биеннале молодого искусства Алексей Новоселов, руководитель направления КСО Росбанка Екатерина Плужник и директор фестиваля Юлия Чернова.

Победителями конкурса 2021 стали молодые художники:

Кирилл Макаров (Санкт-Петербург)

Ян Посадский (Воронеж)

Digital Object Alliance (Саша Пучкова и Анна Леонова, Москва)

Софья Скидан (Ухта/Москва)

Анна Таганцева-Кобзева (Санкт-Петербург/Москва)

Работы пяти победителей одновременно будут представлены в AR-пространстве в различных локациях городов-участников.

«Партнёрство Московской международной биеннале молодого искусства с новым фестивалем Rosbank Future Cities, чья миссия совпадает с задачами Биеннале, расширяет пространство поддержки молодых художников, кураторов и даёт возможность вывести проекты цифрового искусства в доступную любому зрителю городскую среду», - отметил Алексей Новоселов, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства, Первый заместитель директора ММОМА.

Список всех институциональных партнеров и полная программа фестиваля в городах, маршруты прогулок, аудиогид, приложение для просмотра AR работ будут доступны с 2 июля на сайте rosbank.futurecities.art.

Организатором фестиваля является VCA (v confession agency) в стратегическом партнерстве с Росбанком.