Банк «Открытие»: 11 июня ключевая ставка будет повышена до 5,5%

Данные по российской инфляции за май, опубликованные 7 июня, оказались выше уровня марта – апреля (в среднем 0,62%), ожиданий экспертов и оценок Росстата (0,61% м/м) на основе еженедельного мониторинга цен по сокращенному списку товаров и услуг – представителей, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

– Наблюдаемое ускорение роста цен во многом связано с неожиданным подорожанием плодоовощной продукции (+2,9% м/м по сравнению с -0,4% в мае 2020 г.), резким ростом цен на строительную продукцию (5,0% м/м) и услуги гостиниц (+6,7%). Но даже при элиминировании общего вклада этих товаров в прирост цен (около четверти месячного прироста или 0,2 п.п.), годовой темп роста все равно бы заметно возрос (до 5,8% г/г) по сравнению с концом апреля (5,5% г/г). При этом высокий рост цен на услуги гостиниц наверняка продолжится, учитывая сохраняющиеся ограничения на выездной туризм и нехватку подготовленной гостиничной инфраструктуры на юге России. Потенциал дальнейшего роста на строительную продукцию остается неясным: рост розничных цен к уровню мая 2019 г. уже составил более 18%, при том что цены производителей металлургической продукции, неметаллической минеральной продукции и в лесоводстве за 2 года выросли на 28%, 8% и 12% соответственно.

Сохранение высоких цен на мировых товарных рынках – как в отношении металлов, так и в отношении сельскохозяйственных товаров – и распространённые на рынках ожидания сохранения текущих цен или даже их роста не дают регулятору твердых оснований ожидать их скорого замедления и будут подталкивать ключевую ставку к верхней границе нейтрального диапазона.

На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки в следующие три месяца на уровне 5,7%, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6,0% на заседании 27 июля, либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании. Рыночные ожидания на конец 2021 года соответствуют уже оценке 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России по ключевой ставке. Форвардные долгосрочные ставки изменились незначительно – с 7,1 до 7,2%.

Дальнейший рост ключевой ставки приведет к снижению спреда между долгосрочными и краткосрочными ставками, за которым последует опережающий рост коротких ставок привлечения средств по сравнению с кредитными ставками. Кроме того, это негативно скажется на чистой процентной марже банковского бизнеса и будет способствовать ужесточению конкуренции за крупный бизнес долгового рынка и классического кредитования – не в пользу последнего.