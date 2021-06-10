В 47 регионах России планируется запуск программ по страхованию жилья от ЧС

Разработка программ возмещения ущерба, причиненного жилью, с использованием механизма добровольного страхования запланирована в 47 субъектах Российской Федерации. В 25 субъектах уже определен орган, ответственный за разработку и реализацию программ, а в 21 регионе созданы рабочие группы. Об этом рассказал заместитель Министра финансов Алексей Моисеев на онлайн-совещании с субъектами Российской Федерации по разъяснению положений федерального закона № 320-ФЗ о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

– Основные цели данного закона – это повышение эффективности расходования бюджетных средств на возмещение ущерба в результате ЧС, а также повышение страховой культуры и ответственности граждан за свое имущество. Необходимо, чтобы в каждом регионе была разработана программа, которая позволит гражданам получать полноценную страховую защиту жилья по договору добровольного страхования. Стоимость такого договора должна быть значительно ниже, чем стоимость коммерческого страхования жилых помещений, – отметил Алексей Моисеев.

Для повышения заинтересованности региональных органов власти Минфином России ранее был издан приказ № 63н, предусматривающий возможность разработки программ, реализация которых не требует дополнительных расходов субъектов РФ с дефицитными бюджетами.

Сотрудники Минфина напомнили о порядке реализации таких программ, предложили методологическую помощь регионам в их разработке.