Виртуальный Байкал увидят в ОККО

26 мая проект VR Baikal из Иркутска принял участие во всероссийском конкурсе на премию «Бизнес-успех» и одержал победу в номинации «Цифровая экономика». В этот же день компания заключила лицензионное соглашение с онлайн-кинотеатром ОККО, входящим в экосистему Сбера. Об этом рассказали на пресс-конференции «Развитие туризма на Байкале», которую организовал Байкальский банк Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

В онлайн-кинотеатре можно посмотреть одиннадцать короткометражных фильмов о природе Байкала, Иркутской области и республики Бурятия.

– Онлайн-кинотеатры пока не поддерживают технологию виртуальной реальности, поэтому фильмы в них можно посмотреть как обычные ролики в HD-качестве, – рассказал руководитель проекта Кирилл Казаков. – До конца года мы подготовим весь имеющийся контент к размещению в ОККО.

Кирилл Казаков, руководитель проекта VR Baikal.

Фото: Андрей Фёдоров

Путешествия VR Baikal – второй региональный контент, представленный в ОККО и подготовленный в партнерстве с Байкальским банком Сбера.

– Это победа коллаборации Сбера и предприимчивых ребят, – отметил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк. – Мы давно сотрудничаем с проектом VR Baikal и это хороший пример продвижения туризма на Байкале, которое осуществляется, в том числе, посредством новых технологических решений.

Фото: Андрей Фёдоров

Первое мобильное приложение для виртуальных путешествий – VR Tour – создано в Иркутске в 2017 году. Контент представляет собой видео, снятое в формате 360 градусов. Его можно просматривать как в очках виртуальной реальности, так и при помощи современных гаджетов.

В настоящее время пользователям приложения доступны 50 виртуальных путешествий по Сибири, еще десять находятся в работе: сюжеты команда отсняла совсем недавно – весной 2021 года, путешествуя по «северной шапке» Байкала: от Усть-Баргузина до Хакусов, Фролихи, Чивыркуйского залива и мыса Котельниковский под Северобайкальском.

Фото: Андрей Фёдоров

Проект позволяет «путешествовать» во время пандемии, подходит людям с ограниченными возможностями, помогает демонстрировать инфраструктуру выбранного места отдыха, формирует экологическую культуру при посещении туристических мест, а также является современным инструментом для проведения уроков по географии в новом увлекательном формате.

В 2021 году компания планирует адаптировать готовый контент для показа на английском языке, в дальнейшем – перевести его на немецкий и китайский языки, а также выйти на китайский рынок мобильных приложений, где высока концентрация проникновения гаджетов с виртуальной и дополненной реальностью.