Дефицит алюминия в мире сохранится еще на пять лет – Евгений Никитин

Для нашей компании сегодня ситуация на рынке очень благоприятная, сказал гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин в интервью РИА Новости.

Ее оценивают позитивно, особенно с учетом дальнейших планов по перестройке и прочим проектам развития.

Сейчас многие страны объявляют о намерении достичь к середине века углеродной нейтральности. Китай присоединился к этому и к 2060 году тоже достигнет этого рубежа. При этом Китай объявил, что он не будет увеличивать производство алюминия больше 45 млн тонн.

– До этого Китай постоянно увеличивал свое присутствие на рынке, причем если Европа, Америка, Россия сдерживали производство, то Китай наоборот постоянно его наращивал. Так как у них угольная генерация большая, а тренд, как я сказал, на низкоуглеродную продукцию, соответственно, они вынуждены учитывать требования времени, и это очень позитивный сигнал, – говорит Евгений Никитин.

Китайская экономика будет расти, а производство алюминия, которое у них на 70-80% использует электрогенерацию на угле, соответственно, будет сдерживаться. В этом случае компания предполагает реакцию рынка: цена будет расти или оставаться на уровне плюс-минус 200 долларов. Поэтому ближайшие пять лет рынок скорее всего будет дефицитным.