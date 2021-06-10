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«Слата» поддержала Год спорта в Иркутске

2021 год в Иркутске объявлен Годом Массового Спорта, и ТС "Слата" решила поддержать эту инициативу.

– Компания много лет организует и поддерживает десятки спортивных инициатив, такие как Иркутский Международный Слата Марафон, грандиозное корпоративное мероприятие - Слатакиада, в настоящее время запущен проект спортивного преображения #БегиКрасиво, в котором участвует 40 иркутянок под руководством 4 тренеров, и т.д., – говорится в сообщении компании.

В рамках Года спорта уже сегодня в 35 округах Иркутска проходят ежедневные спортивные зарядки, бесплатные фитнес-марафоны для всех желающих. Уже сегодня каждый, кто занимается спортом или планирует им заниматься, даже на любительском уровне, может ежемесячно получать призы и подарки. 

– Всё, что для этого нужно, – зайти на сайт godsportairk.ru и загрузить результаты своих тренировок, – говорят организаторы. – Это могут быть шаги, отжимания, приседания, метры, преодолённые на велике или вплавь. Здесь найдется место каждому! Давайте вместе покажем всему миру, как Иркутск умеет заниматься спортом!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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