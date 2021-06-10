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Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Иркутскую область

Таким образом, всего Иркутская область получила более 330 тысяч доз вакцины, сообщили в администрации области.

В регионе действуют 89 пунктов в 54 медицинских организациях, которые обеспечены необходимым количеством холодильного и морозильного оборудования, работают 21 мобильный пункт на базе передвижных ФАП. 

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Мобильные прививочные бригады также работают в торговых центрах Иркутска: в ТЦ «Новый», в ТЦ «Юбилейный». А с 15 июня пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ТЦ «Яркомолл» в Иркутске. Медики будут принимать пациентов ежедневно с 14.00 до 20.00.  

По состоянию на 9 июня 2021 года первым компонентом вакцинированы 290 976 человек, в том числе лица старше 60 лет – 110 966 человек. Полный курс вакцинации получили 225 018 человек, в том числе лица старше 60 лет – 89 834 человека 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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