Проезд ограничат по улице Дальневосточная в Иркутске

Частично ограничат движение в районе дома №164/3 с 14 июня по 20 июля по правой полосе проезжей части улицы Верхняя Набережная – в направлении движения от плотины ГЭЦ до улицы 30-й Дивизии, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

Объем работ большой, поэтому на время ремонта горячее водоснабжение будет подаваться по временным трубопроводам.

Жителям окрестных домов дополнительно сообщают о сроках ограничения горячего водоснабжения на время переключения с основного на временный трубопровод. Все места производства работ будут ограждены, при необходимости установлены проходные мостики для жителей.