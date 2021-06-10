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Дневной прирост больных коронавирусом в Приангарье увеличивается

Суточный прирост больных на 10 июня составил 118 случаев.

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В больницах области остаются 121 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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