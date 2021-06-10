Дневной прирост больных коронавирусом в Приангарье увеличивается

Суточный прирост больных на 10 июня составил 118 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 71 099 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 118 людей, выздоровели – 133, умерли – 7.

В больницах области остаются 121 человек.