Александр Абрамкин: Туристическая отрасль Байкальского региона активно восстанавливается

95% игроков на туристическом рынке региона – это малый и средний бизнес. Несмотря на пандемию, туристическая отрасль в Байкальском регионе активно восстанавливается: растет фонд оплаты труда и выручка, на треть увеличилось кредитование юрлиц, сообщил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка на пресс-конференции «Развитие туризма на Байкале», которая состоялась 8 июня с участием глав Иркутской области и республики Бурятия.

– Большие данные Сбера это подтверждают. Так, безналичная выручка (эквайринг) туристической отрасли Байкальского региона в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 41%, а в 2021 – на 23%. Объем фонда оплаты труда в 2020 году вырос на 23%, в 2021 году – на 69%. Кредитование юрлиц из туристической отрасли в Байкальском банке Сбербанка в 2020 увеличилось на 27%, в 2021 – на 30%, – подчеркнул Александр Абрамкин.

В 2021 году Байкальский банк Сбербанка одобрил кредитные решения для организаций и проектов туристического профиля на сумму более 397 млн рублей, из них 3 кредита - для крупного бизнеса на 238 млн и 19 кредитов - для малого и микробизнеса на 159 млн рублей.

– Сейчас у нас на рассмотрении кредитные решения еще на 15 млрд рублей, – заявил глава Байкальского банка Сбербанка. – Туристическая отрасль обладает мощным мультипликатором и при правильном финансировании эти цифры могут серьезно увеличиться. Чтобы достичь нужного результата, необходима синхронизированная работа власти, банков и бизнеса. Нам потребуется привести в порядок инфраструктуру, провести реновацию гостиниц и санаториев, продумать, чем занять гостей – чтобы они хотели провести на Байкале не четыре дня, как сейчас, а вдвое больше. Безусловно, нам нужны большие интересные проекты, которые потянут за собой средний и малый бизнес. Это позволит нам создать экосистемную цепочку всех интересантов, которые будут обслуживать возросший турпоток.

В Иркутской области темой развития туризма на Байкале плотно занимаются уже два года: в 2019 году Сбербанк создал проектный офис «Южное побережье Байкала», а к разработке стратегии привлек компанию Stratergy Partners, которая просчитывает туристический потенциал региона и разрабатывает дорожную карту. По оценкам экспертов компании, турпоток на Байкал к 2024 году можно увеличить до 3,9 млн человек, а средний чек туриста – до 1,5 тыс. долларов.