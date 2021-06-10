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Детские лагеря закрывают в Бурятии

В республике определен перечень районов и населенных пунктов, где приостанавливают работу детских лагерей дневного пребывания, сообщают в правительстве.

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