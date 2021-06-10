Детские лагеря закрывают в Бурятии

В республике определен перечень районов и населенных пунктов, где приостанавливают работу детских лагерей дневного пребывания, сообщают в правительстве.

Это произошло из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

До особого распоряжения приостановлена деятельность лагерей в:

Улан-Удэ,

Баргузинском р-не,

Закаменском р-не,

Иволгинском р-не,

Кабанском р-не,

Селенгинском р-не,

с. Усть-Эгитуй,

с. «Бомское»,

с. «Мухоршибирское»,

с. «Хоринск»,

с. «Турунтаево»,

с. «Нестерово».