Госслужащие Иркутской области получат отгул для прививки от коронавируса

Соответствующее распоряжение 10 июня подписал губернатор области, сообщают в администрации области.

Согласно ему, руководители исполнительных органов госвласти и государственных учреждений Иркутской области должны освобождать работников от службы на один рабочий день в день проведения вакцинации, а при необходимости и на следующий день с сохранением заработка.

Это же рекомендовано мэрам территорий и руководителям муниципальных учреждений.

– Надеюсь, что руководители коммерческих организаций также разрешат своим сотрудникам взять выходной в день вакцинации, – сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 9 июня 2021 года первым компонентом вакцинированы 290976 человек, в том числе лица старше 60 лет – 110966 человек. Полный курс вакцинации получили 225018 человек, в том числе лица старше 60 лет – 89834 человека.