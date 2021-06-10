Кофе в понедельник с Tele2 – лучшее начало недели

Оператор подвел промежуточные итоги «Понедельников Tele2». За первые три недели акции иркутяне чаще всего выбирали бесплатный кофе, сообщают в компании.

Кофе от Smart cafe занял верхнюю строчку рейтинга популярности «Понедельников Tele2». На втором месте – предложение от пиццерии «Дода Пицца». Дополнительный бонус в виде второй бесплатной пиццы становился весомым аргументом при выборе состава «понедельничного сета». Фильм от онлайн-кинотеатра Wink – еще одно приятное дополнение, по мнению иркутян, для того, чтобы создать настроение себе и своим близким в начале рабочей недели.

Напомним, добавить ярких красок в понедельник помогут и другие подарки от партнеров акции. Абоненты оператора могут выбрать скидки на покупки в онлайн-сервисах AliExpress и Lamoda, получить второй билет в подарок от сети «Киномакс» или месячный доступ на дистанционные уроки английского от школы Skyeng. Акция доступна для клиентов Tele2 с положительным балансом. Чтобы принять участие, необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2». Выбрать подарки в понедельник можно до 21 июня включительно.

– В этом году мы расширили ассортимент подарков и предоставили нашим клиентам возможность выбора сразу трех из них. Таким образом, за время акции иркутяне смогут оценить все представленные предложения и зарядиться хорошим настроением на всю неделю. «Приятный понедельник» – вполне может стать началом маленькой традиции, которая сделает самый напряженный день недели легким и позитивным, и не только в период действия нашей акции, – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.