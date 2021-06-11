В свет вышла Газета Дело за июнь 2021 года

В первом летнем номере нашего издания сразу несколько главных тем, которые затрагивают разные стороны нашей жизни от производства до досуга. Это – события на региональном рынке жилой и коммерческой недвижимости, проблема дефицита кадров в различных отраслях экономики Иркутской области, поиск точек пересечения местных сельхозтоваропроизводителей и ритейла, а также – особенности организации и проведения Года массового спорта в Иркутске. Кроме этого в Газете Дело традиционно много деловых новостей о компаниях, финансах, инвестициях, малом и среднем бизнесе, предпринимательском сообществе. Читайте также: В Иркутске стартовал прием заявок для участия в «Народных играх от Бабра» Нормализуется давление, улучшается настроение: о пользе уличных зарядок для иркутян рассказывают тренеры «Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее» Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика «Таких жилых комплексов в Иркутске мы ещё не видели». «В реальности здесь даже лучше, чем мы представляли по буклету». «Впечатление такое, что мы не в Иркутске, а где-то в Москве». Это, наверное, лишь сотая часть отзывов о ЖК «SunCity» от новосёлов, которые уже начали обустраивать свои новые квартиры в шести первых домах жилого комплекса на улице Байкальской. Почему он вызывает такие эмоции? Какие подходы к созданию жилых объектов можно назвать «фишкой» компании «Гранд-Строй», которая возводит ЖК «SunCity»? Какие тренды задаёт застройщик в девелопменте многоквартирного домостроения на региональном рынке недвижимости? Ответы на эти вопросы – в нашей публикации.

Время – главная ценность. Почему жителям Хрустального Парка не придется тратить его на поездки в город Загородный мини-город – так называют авторы Хрустального Парка свой проект. Детские сады, школа искусств, торговые центры, кофейни, спортзал, медицинский центр – у жителей микрорайона будет буквально вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Какие объекты уже работают? И почему такой уровень инфраструктуры возможен далеко не в каждом проекте? На вопросы Газеты Дело ответила Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент». «Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк» В один из октябрьских дней 2019 года семья Абрамовых приехала в «Патроны Парк». Их дом еще не был до конца обустроен, но посидеть во дворе, пожарить шашлыки ничто не мешало. В итоге засиделись допоздна – возвращаться в город не стали. Расстелили походный матрас, спальник – остались ночевать. Так началась новая – загородная – жизнь. Глава семьи Сергей рассказал о ее преимуществах.

«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка Иркутяне Константин и Лариса Усольцевы – загородные жители со стажем. В «Патроны Парк» они переехали прошлым летом из соседнего дачного поселка. Устали от разнобоя в архитектуре и шумных соседей. Чем привлек «дом в лесу»? Как выбирали проект? И какую роль в принятии решения о переезде сыграл кот? Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности Сергей Иванов и его команда - неизменная уже 20 лет - занимаются отделочными работами в Иркутске. Последние три года компания работает в партнерстве с Meta_Estate под брендом Meta_Estate_Master на объектах в поселке «Патроны Парк», предлагая заказчикам самые передовые и трендовые решения и материалы. Прямо сейчас работы идут одновременно в шести домах, четыре уже полностью готовы. Что включает отделка? Почему без подробной сметы не обойтись? И в чем польза кооперации с архитектором, дизайнером и строителями? Построить гостиницу: зачем, как, кому доверить? В докризисный 2019 год Иркутскую область, по данным регионального Агентства по туризму, посетили 1,8 млн туристов. В первом квартале 2021года в Приангарье уже побывали 480 тысяч гостей. Байкал остаётся одним из самых топовых мест в России, куда стремятся приехать отечественные путешественники: в мае Иркутск вошёл в ТОП-20 самых популярных авианаправлений у россиян. Кадровый голод: как долго рынок труда будет ждать насыщения? Конкуренция за кадры в Иркутской области достигла максимальных значений, активность работодателей значительно превышает соискательскую – к такому выводу весной 2021 года пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Правда, проблема не нова: еще в 2013 году в минтруда региона подсчитали, что экономике Приангарья на период до 2028 года дополнительно требуется 188 тыс. человек! Насколько сильный кадровый голод испытывают в различных сферах региональной экономики, и как долго он продлится, Газете Дело прокомментировали участники рынка.

Число инвесторов на Московской бирже в апреле 2021 года выросло до 11,7 млн. И это далеко не предел: эксперты считают, что к концу года владельцами брокерских счетов станут уже 18 млн человек, а в 2030 году торговать ценными бумагами будет примерно четверть населения. Куда вкладываются россияне и чем объясняется их интерес к иностранным акциям, объясняет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

«Кто, если не мы?» Ксения Каурова, World Class, – о том, как проходит «Год массового спорта» в Иркутске 2021 год объявлен «Годом массового спорта» в Иркутске. Организовать масштабное событие, по словам Ксении Кауровой, исполнительного директора World Class Солнечный, оказалось непростой задачей. «Нужно состыковать множество процессов и решить огромное количество вопросов, чтобы получить тот результат, который нам нужен: вовлечь в спорт как можно больше иркутян и стать примером для других городов страны», – поделилась она. Готов ли Иркутск стать более спортивным и выйти на зарядки? Как чувствует себя фитнес-индустрия после пандемии? Составит ли онлайн конкуренцию спортзалам? Об этом Ксения рассказала Газете Дело. «От плохих новостей мы порядком устали». Вероника Шородок, сеть АЗС БРК, – о спорте и бизнесе

Жители Китая по утрам и вечерам делают гимнастику Ушу в скверах или на берегу моря. Для России такой подход к ЗОЖ пока не стал нормой. Изменить ситуацию решили организаторы масштабного проекта «Год массового спорта» в Иркутске, генеральным партнером которого выступила сеть АЗС Байкальская региональная компания. «Если мы реализуем все намеченное, это будет победа», – считает директор БРК Вероника Шородок. Мы поговорили с ней не только о спорте, но и о бизнесе: топливном кризисе, запрете экспорта бензина, газовых заправках и о том, почему «демпфер на рынке нефтепродуктов надо отменить».