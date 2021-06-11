В свет вышла Газета Дело за июнь 2021 года

В первом летнем номере нашего издания сразу несколько главных тем, которые затрагивают разные стороны нашей жизни от производства до досуга. Это – события на региональном рынке жилой и коммерческой недвижимости, проблема дефицита кадров в различных отраслях экономики Иркутской области, поиск точек пересечения местных сельхозтоваропроизводителей и ритейла, а также – особенности организации и проведения Года массового спорта в Иркутске. Кроме этого в Газете Дело традиционно много деловых новостей о компаниях, финансах, инвестициях, малом и среднем бизнесе, предпринимательском сообществе.
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«Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее» Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика
«Таких жилых комплексов в Иркутске мы ещё не видели». «В реальности здесь даже лучше, чем мы представляли по буклету». «Впечатление такое, что мы не в Иркутске, а где-то в Москве». Это, наверное, лишь сотая часть отзывов о ЖК «SunCity» от новосёлов, которые уже начали обустраивать свои новые квартиры в шести первых домах жилого комплекса на улице Байкальской. Почему он вызывает такие эмоции? Какие подходы к созданию жилых объектов можно назвать «фишкой» компании «Гранд-Строй», которая возводит ЖК «SunCity»? Какие тренды задаёт застройщик в девелопменте многоквартирного домостроения на региональном рынке недвижимости? Ответы на эти вопросы – в нашей публикации.
Время – главная ценность. Почему жителям Хрустального Парка не придется тратить его на поездки в город
Загородный мини-город – так называют авторы Хрустального Парка свой проект. Детские сады, школа искусств, торговые центры, кофейни, спортзал, медицинский центр – у жителей микрорайона будет буквально вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Какие объекты уже работают? И почему такой уровень инфраструктуры возможен далеко не в каждом проекте? На вопросы Газеты Дело ответила Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент».
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
В один из октябрьских дней 2019 года семья Абрамовых приехала в «Патроны Парк». Их дом еще не был до конца обустроен, но посидеть во дворе, пожарить шашлыки ничто не мешало. В итоге засиделись допоздна – возвращаться в город не стали. Расстелили походный матрас, спальник – остались ночевать. Так началась новая – загородная – жизнь. Глава семьи Сергей рассказал о ее преимуществах.
«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка
Иркутяне Константин и Лариса Усольцевы – загородные жители со стажем. В «Патроны Парк» они переехали прошлым летом из соседнего дачного поселка. Устали от разнобоя в архитектуре и шумных соседей. Чем привлек «дом в лесу»? Как выбирали проект? И какую роль в принятии решения о переезде сыграл кот?
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Сергей Иванов и его команда - неизменная уже 20 лет - занимаются отделочными работами в Иркутске. Последние три года компания работает в партнерстве с Meta_Estate под брендом Meta_Estate_Master на объектах в поселке «Патроны Парк», предлагая заказчикам самые передовые и трендовые решения и материалы. Прямо сейчас работы идут одновременно в шести домах, четыре уже полностью готовы. Что включает отделка? Почему без подробной сметы не обойтись? И в чем польза кооперации с архитектором, дизайнером и строителями?
Построить гостиницу: зачем, как, кому доверить?
В докризисный 2019 год Иркутскую область, по данным регионального Агентства по туризму, посетили 1,8 млн туристов. В первом квартале 2021года в Приангарье уже побывали 480 тысяч гостей. Байкал остаётся одним из самых топовых мест в России, куда стремятся приехать отечественные путешественники: в мае Иркутск вошёл в ТОП-20 самых популярных авианаправлений у россиян.
Кадровый голод: как долго рынок труда будет ждать насыщения?
Конкуренция за кадры в Иркутской области достигла максимальных значений, активность работодателей значительно превышает соискательскую – к такому выводу весной 2021 года пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Правда, проблема не нова: еще в 2013 году в минтруда региона подсчитали, что экономике Приангарья на период до 2028 года дополнительно требуется 188 тыс. человек! Насколько сильный кадровый голод испытывают в различных сферах региональной экономики, и как долго он продлится, Газете Дело прокомментировали участники рынка.
«В любой непонятной ситуации задавайте вопросы». Как малому бизнесу найти нужного сотрудника
«Малый бизнес часто жалуется на отсутствие нужных людей на рынке. Возможно, вам и правда требуется очень редкий специалист, – говорит Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». – Но на практике ситуация 50/50: одна половина проблемы связана с ситуацией на рынке, а другая – с неумением компании решать кадровые вопросы». О том, как с помощью PIL-подхода посмотреть на проблему свежим взглядом, Зоя рассказала на онлайн-вебинаре.
«Ищите то, что вам не нравится». Как запустить процесс изменений в компании
Все живое генерирует проблемы, шутит Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Самое неприятное – застарелые нерешенные вопросы формируют у сотрудников культуру терпимости к ним и медленно, но верно приближают гибель компании. О том, как найти скрытые резервы и получить максимальную отдачу от того, что компания имеет и умеет, Зоя рассказала иркутским предпринимателям.
«Малого бизнеса это не касается». Эксперты – об отмене НДС для общепита
Президент России Владимир Путин предложил освободить предприятия общепита от налога на добавленную стоимость (НДС), если выручка компании не превышает 2 млрд руб. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Президент напомнил, что компании, которые работают по упрощенному режиму налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, «если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки». По его словам, это сдерживает рост бизнеса и «вынуждает идти на разного рода ухищрения». Эксперты оценили, как повлияет инициатива президента на региональный рынок общепита.
Как попасть на полку супермаркета. Чек-лист для местного товаропроизводителя
В День предпринимателя в Центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол, где местные товаропроизводители, представители ритейлеров и институтов господдержки бизнеса обсудили, как увеличить долю местной продукции в иркутских супермаркетах.
Не хобби, а бизнес. Что мешает фермерам развиваться
«Фермерство – это не хобби, не самозанятость, а серьезный бизнес, к которому нужен грамотный подход», – уверена директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Что мешает малому агробизнесу развиваться? На какие проблемы чаще всего жалуются фермеры? Чем поможет предпринимателям «Школа фермера» и экосистема «Своё.Родное»?
«Нам важен симбиоз с местными производителями»
Времена, когда «Слата» не могла работать с местными фермерами, не способными обеспечить покрытие своей продукцией 100-200 магазинов сети, прошли. Полгода назад компания принципиально изменила свою позицию и взяла курс на сотрудничество с местными товаропроизводителями. Теперь масштаб не имеет значения, говорит Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата». Она рассказала Газете Дело, как строится взаимодействие с партнерами и чего удалось добиться компании за эти полгода.
«В следующие три года Россию зальют деньгами». 10 цитат Олега Дерипаски с ПМЭФ
Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, в следующие три года Россия получит полтриллиона долларов. Задачи бизнеса – помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный русский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург, заявил в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен и меценат Олег Дерипаска. Портал SIA.RU записал наиболее яркие его цитаты.
БКС: мир инвестиций на ладони
Финансовая группа БКС в июле отметит свое 26-летие. За прошедший год произошли важные для компании и клиентов перемены, в том числе масштабный ребрендинг и запуск новой универсальной инвестиционной платформы на базе мобильного приложения «БКС Мир инвестиций». За короткое время оно завоевало высокие оценки не только у многочисленных пользователей, но и в экспертном сообществе. Управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» в Иркутске Эдуард Семенов рассказал Газете Дело о том, для кого предназначены новые решения финансового холдинга и какие редкие возможности инвесторам дает обновленное мобильное приложение.
Культура европейского Private Banking
По мнению аналитиков, рынок private banking в России продолжает активно развиваться. По данным исследования Frank RG инвестиционные портфели состоятельных клиентов за 2020 год выросли на 48% до 4,3 трлн рублей. Надежность кредитной организации и уровень клиентского сервиса остались важнейшими критериями при выборе банка-партнера. О тенденциях на рынке private, инвестиционных предпочтениях клиентов, важности риск-профилирования и возможностях иностранного банка мы поговорили с Александром Афанасьевым, управляющим директором Росбанк L’Hermitage Private Banking.
Почему в рынок США вкладываются инвесторы со всего мира?
Число инвесторов на Московской бирже в апреле 2021 года выросло до 11,7 млн. И это далеко не предел: эксперты считают, что к концу года владельцами брокерских счетов станут уже 18 млн человек, а в 2030 году торговать ценными бумагами будет примерно четверть населения. Куда вкладываются россияне и чем объясняется их интерес к иностранным акциям, объясняет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.
«Кто, если не мы?» Ксения Каурова, World Class, – о том, как проходит «Год массового спорта» в Иркутске
2021 год объявлен «Годом массового спорта» в Иркутске. Организовать масштабное событие, по словам Ксении Кауровой, исполнительного директора World Class Солнечный, оказалось непростой задачей. «Нужно состыковать множество процессов и решить огромное количество вопросов, чтобы получить тот результат, который нам нужен: вовлечь в спорт как можно больше иркутян и стать примером для других городов страны», – поделилась она. Готов ли Иркутск стать более спортивным и выйти на зарядки? Как чувствует себя фитнес-индустрия после пандемии? Составит ли онлайн конкуренцию спортзалам? Об этом Ксения рассказала Газете Дело.
«От плохих новостей мы порядком устали». Вероника Шородок, сеть АЗС БРК, – о спорте и бизнесе
Жители Китая по утрам и вечерам делают гимнастику Ушу в скверах или на берегу моря. Для России такой подход к ЗОЖ пока не стал нормой. Изменить ситуацию решили организаторы масштабного проекта «Год массового спорта» в Иркутске, генеральным партнером которого выступила сеть АЗС Байкальская региональная компания. «Если мы реализуем все намеченное, это будет победа», – считает директор БРК Вероника Шородок. Мы поговорили с ней не только о спорте, но и о бизнесе: топливном кризисе, запрете экспорта бензина, газовых заправках и о том, почему «демпфер на рынке нефтепродуктов надо отменить».
У иркутского онлайн-магазина детских товаров Na-Dom-Mame.ru год назад сменились собственники. Они решили выйти на новую аудиторию, втрое расширили ассортимент и сейчас занимаются ребрендингом проекта