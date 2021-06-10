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Единую сеть подготовки кадров для агропромышленного комплекса создадут в Иркутской области

Как пояснила заместитель министра Иркутской области Елена Апанович, это дает старт развитию новых направлений взаимодействия образовательных организаций.  

По информации регионального министерства образования, в 2019 году на базе Тулунского аграрного техникума был создан один из первых в России Центр опережающей профессиональной подготовки. Среди основных задач таких учреждений – развитие партнерских отношений между образованием и бизнесом, способствующих росту экономического потенциала регионов.  

Соглашение предусматривает создание условий для развития единой сети подготовки кадров для сельского хозяйства региона, совместную деятельность по профориентации младших школьников, организацию производственных стажировок, сетевое взаимодействие и подготовку кадров под заказ работодателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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