Незаконных рубок в Иркутской области стало меньше

Как сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области Павел Герасимов, за пять месяцев текущего года в регионе выявлено 408 незаконных рубок.

Их стало на 34% меньше, чем за тот же период 2020 года. Ущерб, нанесенный «черными» лесорубами, сократился на 46%.

Обвинения в совершении преступлений в лесу предъявлены 228 лицам. Еще в отношении 150 ведется расследование. В суд направлено 29 уголовных дел об участии в составе организованных преступных групп. 88 уголовных дел в настоящее время расследуются, по ним привлекаются 82 участника ОПГ.