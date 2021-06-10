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Незаконных рубок в Иркутской области стало меньше

Как сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области Павел Герасимов, за пять месяцев текущего года в регионе выявлено 408 незаконных рубок.

Их стало на 34% меньше, чем за тот же период 2020 года. Ущерб, нанесенный «черными» лесорубами, сократился на 46%.

Обвинения в совершении преступлений в лесу предъявлены 228 лицам. Еще в отношении 150 ведется расследование. В суд направлено 29 уголовных дел об участии в составе организованных преступных групп. 88 уголовных дел в настоящее время расследуются, по ним привлекаются 82 участника ОПГ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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