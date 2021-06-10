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Банк «Открытие» расширил географию онлайн-регистрации бизнеса еще на 26 городов

Сервис для регистрации бизнеса reg.open.ru с подачей онлайн-заявки и выпуском ЭЦП теперь доступен в 52 городах России. Они остаются бесплатными для компаний малого и среднего бизнеса при подаче документов в ФНС онлайн, сообщают в банке

Reg.open.ru позволяет подготовить и сформировать пакет документов для регистрации ООО и ИП самостоятельно всего за 15 минут. Кроме того, с его помощью можно подать документы для регистрации ИП и ООО с одним учредителем онлайн без посещения ФНС и оплаты госпошлины.

Для онлайн-подачи документов в налоговую необходимо пройти процедуру идентификации и выпустить электронную цифровую подпись. В банке «Открытие» эти процессы максимально упрощены – идентификация будет проведена там, где удобно будущему предпринимателю, а ЭЦП менеджер привезет с собой.

Теперь онлайн-подача документов в ФНС доступна для компаний малого и среднего бизнеса в 52 городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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