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Жильцов из аварийных домов в Усолье-Сибирском планируют расселить

Это жильцы домов на улице Ватутина, дома 2 и 4. В них проживают 96 семей, сообщают в администрации области.

Расселение планируется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В настоящий момент Правительство Иркутской области прорабатывает вопрос выделения средств из государственного резервного фонда. 

– Соответствующее письмо было направлено в адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина. Мы получили ответ, в котором говорится, что средства могут быть выделены, для этого мы должны выполнить необходимые условия программы, – сказал губернатор. 

Всего в Усолье-Сибирском на настоящий момент признаны аварийными и подлежащими сносу пять многоквартирных домов, в общей сложности в них проживают 300 семей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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