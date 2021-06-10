Культурно-массовые мероприятия в Иркутской области временно отменили из-за коронавируса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципальных образований ограничить проведение культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий (на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого) из-за ухудшения эпидобстановки, сообщает региональное правительство. Соответствующие изменения в Указ в связи с этим были внесены накануне. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК.

При этом глава региона подчеркнул, что мероприятия перенесут – они будут проведены, но позже. «Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения. Сейчас, к сожалению, мы видим, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции ухудшается. Мы должны планомерно готовиться к увеличению количества заболевших. Для нас очень важно подготовить коечный фонд», – сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 10 июня в Приангарье коронавирусом за сутки заболели 118 людей, с начала пандемии – более 71 тысячи человек. Скончались за последний день семь людей.