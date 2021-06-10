Глава минздрава Приангарья в самолете спас девочку, которой стало плохо во время полета

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков спас в самолете 10-летнюю девочку, у которой случился эпизод гипотонии (снижение давления – прим. ред.) во время полета, сообщает пресс-служба регионального министерства на своей странице в Facebook.

«Инцидент случился за час до посадки. Как рассказали борт-проводники, министр успокоил маму ребёнка и оперативно оказал первую помощь. Он расположил девочку на задних сидениях, измерил артериальное давление, привел ее в чувства, поддерживал речевой контакт. Когда состояние пассажирки нормализовалось, Яков Сандаков следил за ее состоянием до посадки самолета», – говорится в сообщении.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.