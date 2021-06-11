«Мы должны быть готовы к негативному сценарию». Кобзев – о новой волне коронавируса

Число положительных тестов на коронавирус в регионе выросло более чем на 15%, почти в два раза чаще болезнь стала протекать с проявлениями пневмонии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы должны быть готовы к негативному сценарию развития событий. Уже начали наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Надо обеспечить достаточное количество бригад скорой помощи, – отметил он.

По его мнению, причин ухудшения ситуации может быть несколько – массовые мероприятия, общая расслабленность. В транспорте и в магазинах маски практически исчезли. Оно подчеркнул, что ухудшение ситуации наблюдается и в соседней Бурятии, которая ввела значительные ограничительные меры.

Напомним, вчера в Иркутской области принято решение отменить культурно-массовые мероприятия из-за ухудшения эпидобстановки.

По состоянию на 10 июня в Приангарье коронавирусом за сутки заболели 118 людей, с начала пандемии – более 71 тысячи человек. Скончались за последний день семь людей.

Вчера, 10 июня, в России впервые с 6 марта выявили более 11 тыс. заразившихся COVID-19. В Москве выявили 5245 заразившихся, что стало максимумом с 15 января.