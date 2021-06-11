Вся торговля уйдет в интернет

Пожалуй, нет лучшего способа навредить развитию офлайновой торговли в России, чем запретить работать в выходные дни.

И если такой запрет для торговых сетей будет действительно введён, не исключено, что скоро на дверях сетевых магазинов мы увидим плакаты: «Магазин закрыт - все ушли в интернет!». К сожалению, это может произойти на самом деле: ведь самым вероятным (причем очень скорым) последствием станет массовый отток покупателей из офлайновых магазинов в интернет-магазины и последующее падение доходов, банкротства и уход с рынка многих не перешедших вовремя в интернет и не создавших свои мобильные приложения торговых сетей, а уж о региональных сетях и говорить не приходится.

Вот две цифры для сравнения: рынок онлайн-торговли потребительскими товарами в России за тяжёлый для всего мира 2020 год вырос рекордными темпами, на 59% (по данным АКИТ). Но за тот же самый год, по данным Росстата, розничные продажи в России упали на 3,4%. Такая противоположная динамика офлайновой торговли и интернет-торговли в 2020 году напрямую была связана с весенним локдауном и перетоком покупателей в интернет, на который локдауны не распространялись, да и распространить их было невозможно.

Возможно, что со временем, когда оборот интернет-магазинов в России будет составлять около половины совокупного оборота розничной торговли, этот вопрос возникнет опять, и не исключено, что решение, в определённой степени ограничивающее режим работы торговых сетей, может быть принято. Но было бы неправильно ограничивать офлайновую торговлю именно сегодня, когда оборот интернет-магазинов не превышает 10% всего оборота розничной торговли, и это значит, что при запретах и ограничениях для офлайновой торговли создаётся колоссальный потенциал роста для торговли онлайн, а значит, для роста выручки и чистой прибыли уже сформировавшихся гигантов интернет-ретейла, и экосистем крупных корпораций, таких, например, как уже действующие экосистемы «Сбера» и «Яндекса». Да и маркетплейсы предоставляют покупателю возможности найти легко и быстро нужный товар и подходящий по цене и качеству, не выходя из дома. Может быть, наши чиновники не так уж и оторваны от жизни, а на самом деле лоббируют интересы интернет-гигантов? Вопрос остаётся открытым...

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»